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Названа доля россиян, которые намерены пользоваться цифровым рублем

Синара: более половины опрошенных россиян намерены пользоваться цифровым рублем

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Shutterstock

О цифровом рубле, который готовят к внедрению в России, осведомлены 56% граждан, такое же число опрошенных планируют им воспользоваться в будущем. Такие выводы следуют из опроса, проведенного Банком Синара. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Более двух третей опрошенных – 68% — знают, что цифровые рубли будет выпускать Центробанк РФ. Однако только 41,3% понимают, где именно они будут храниться.

По данным исследования, граждане считают, что внедрение цифрового рубля поможет усилить экономику, сделает расчеты и переводы проще и быстрее, а также позволит не использовать бумажные деньги.

При этом почти каждый пятый опрошенный – 18%, думает, что основные сложности при использовании цифрового рубля в будущем могут быть связаны с техническими проблемами: отсутствием интернета или неработающим смартфоном.

«Цифровой рубль займет свою нишу и будет таким же удобным и привычным, как безналичные и наличные в кошельке. Владельцы денег будут иметь возможность с высокой степенью безопасности свободно переводить рубли из одной формы в другую. Это создаст новые возможности для государства и бизнеса, а банки получат новую инфраструктуру для конкуренции за клиентов», — отметил директор по инновациям Банка Синара Виталий Копысов.

Опрос проводился с 11 по 17 августа онлайн-методом среди респондентов старше 18 лет по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно платить цифровыми рублями.

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