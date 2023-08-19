Российские рестораторы пожаловались на рост цен на курицу и свинину

Российские рестораторы пожаловались на рост у поставщиков цен на курицу и свинину и на трудности с поставками кур из Белгородской области и Ставропольского края, сообщает РИА Новости.

По данным омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, в начале марта филе куриной грудки и 1 кг свиного карбоната стоили 280 рублей, в июле же стоимость 1 кг курицы достигла 355 рублей, а свинины — 365. По словам Миронова, из-за скачка курса валют цена на мясо выросла еще больше.

«Мы всегда считали, что птицефабрик у нас хватает и к такому готовы не были», — сказал Миронов.

Информацию о росте цен на мясо кур подтвердили также шеф-повар ресторана «Матрешка» Влад Пискунов и совладелец Глеб Марач. В ресторанах быстрого обслуживания KFC и Rostic's отметили, что цены на мясо птицы сейчас находятся на историческом максимуме и что это вызывает беспокойство у потребителей куриного мяса.

Ранее в этот день сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.