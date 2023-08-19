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Правительство Украины выделило 350 млн гривен на поддержку энергетических компаний

Премьер Украины Шмыгаль заявил о выделении $9,1 млн на поддержку энергокомпаний

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, что украинское правительство выделило 350 млн гривен ($9,1 млн) на поддержку энергетических компаний.

По словам Шмыгая, данные средства пойдут на удешевление кредитов, за счет которых энергокомпании ремонтируют поврежденное оборудование и ведут подготовку к отопительному сезону.

18 августа эксперт в области энергетики Юрий Корольчук заявил, что Украину ожидают перебои с отоплением даже без ракетных ударов зимой 2023-2024 года.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В июне ассоциация городов Украины предупредила, что свыше пяти миллионов украинцев могут остаться зимой без отопления.

Глава Нацкомиссии Украины Константин Ущаповский заявлял, что в обозримом будущем тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти вдвое. По его словам, повышение ставок для предприятий и домохозяйств необходимы для качественного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и тщательной подготовки к следующему отопительному сезону.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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