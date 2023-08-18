Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канада ввела санкции против российских судов

Канада ввела санкции против трех московских судов и 15 физических лиц

close
100%
Global Look Press

Канада ввела санкции против Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

Согласно сообщению ведомства, ограничительные меры также затронули 15 физических лиц.

До этого власти Канады внесли в список санкций девять физических и семь юридических лиц из Белоруссии.

Американское правительство также внесло некоторые организации из Российской Федерации, Казахстана и Словакии в санкционный список по КНДР. В реестре оказались ООО Defense Engineering из Казахстана, зарегистрированное в Москве ООО «Верус» и организация Versor из Словакии.

9 августа Соединенные Штаты ввели запрет на выдачу виз в отношении 101 белорусского чиновника и связанных с ними лиц. По данным Минфина, ограничения введены, в частности, в отношении четырех представителей руководства департамента финансовых расследований Государственного контрольного комитета Белоруссии и близких белорусского бизнесмена Алексея Олексина.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях