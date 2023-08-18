Канада ввела санкции против российских судов

Канада ввела санкции против Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

Согласно сообщению ведомства, ограничительные меры также затронули 15 физических лиц.

До этого власти Канады внесли в список санкций девять физических и семь юридических лиц из Белоруссии.

Американское правительство также внесло некоторые организации из Российской Федерации, Казахстана и Словакии в санкционный список по КНДР. В реестре оказались ООО Defense Engineering из Казахстана, зарегистрированное в Москве ООО «Верус» и организация Versor из Словакии.

9 августа Соединенные Штаты ввели запрет на выдачу виз в отношении 101 белорусского чиновника и связанных с ними лиц. По данным Минфина, ограничения введены, в частности, в отношении четырех представителей руководства департамента финансовых расследований Государственного контрольного комитета Белоруссии и близких белорусского бизнесмена Алексея Олексина.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.