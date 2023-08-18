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Пенсионер из Новосибирска выиграл в лотерею 10 млн рублей

Сиб.фм: пенсионер из Новосибирска планирует отдать выигрыш в лотерею бойцам СВО

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Shutterstock

В Новосибирске 68-летний мужчина выиграл 10 млн рублей в лотерею, всего он купил четыре лотерейных билета за 400 рублей. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его словам, он не сразу поверил в то, что мог выиграть такую большую сумму.

«Потом мне перезвонили, подтвердили информацию, но уточнили, что до получения денег я не имею права раскрывать свою фамилию», — отметил мужчина.

Пенсионер добавил, что планирует направить эти средства на нужды военных, участвующих в спецоперации, чтобы помочь российской армии.

«Деньги мне не нужны. Мы с супругой живем в большом доме. Дети выросли и сами обеспечивают себя. Мой племянник сейчас находится в зоне СВО. Думаю, там сейчас важнее любая финансовая поддержка», — сказал он.

В начале июня сообщалось, что пенсионер из Нью-Йорка сорвал джекпот в размере $476 млн, что стало самым крупным выигрышем с момента запуска лотереи в 2002 году. Он рассказал, что планирует потратить выигрыш на покупку нового дома, путешествия по миру и пожертвования в местную церковь. Однако первым делом пенсионер хотел поменять свою старую машину на новую гибридную модель.

Ранее стало известно, есть ли обман в «Русском лото» и можно ли изменить жизнь с помощью лотереи.

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