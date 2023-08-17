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В Британии заявили о возможном расколе ЕС из-за сохранения сотрудничества с Россией

The Telegraph: сотрудничество с Россией для Европы важнее помощи Украине

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Редактор The Telegraph Кон Кафлин выразил мнение, что европейская солидарность в вопросе о помощи Украине может быть расколота из-за того, что ряд стран ЕС предпочитают торговлю с Россией солидарности с Киевом. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

«На сегодняшний день попытки России спровоцировать раскол внутри западного альянса не привели к желаемому результату, даже если энтузиазм некоторых стран НАТО по вопросу дальнейшей поддержки Киева ослабевает», — пишет журналист.

По мнению Кафлина, у России будет возможность расколоть Европу вследствие растущего недовольства кризисом, вызванным санкциями и ростом цен на энергоносители. Пострадавшие от этого кризиса выступают за урегулирование украинского конфликта путем переговоров.

«Готовность крупных европейских концернов продолжать вести дела с Москвой не только подрывает эффективность международных санкций. Это посылает Кремлю дополнительный сигнал о том, что значительная часть европейской элиты может состоять из его сторонников, которые считают, что их интересам больше отвечает взаимодействие с Россией, чем обеспечение того, чтобы Украина вышла победителем из этого ожесточенного конфликта», — заключил Кафлин.

До этого The Telegraph писало, что Киев рискует потерять своих союзников из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что более 60% американцев недовольны экономической политикой Байдена.

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