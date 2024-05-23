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Назван топ-клуб, который точно не выиграет Кубок Гагарина

Тренер Крикунов: ЦСКА не возьмет Кубок Гагарина в следующем сезоне

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, назвав четырех главных фаворитов турнира, а также отметив, что ЦСКА не сможет выиграть Кубок Гагарина и в следующей кампании.

«В следующем сезоне за Кубок Гагарина будут бороться те, кто играл в последнем финале. Помимо «Локомотива» и «Металлурга», претендовать на победу будут СКА и «Динамо». Примерно те же, что и как всегда у нас. Думаю, ЦСКА не возьмет Кубок Гагарина в следующем сезоне», — приводит слова Крикунова Legalbet.

По мнению специалиста, назначенный главным тренером ЦСКА Илья Воробьев вряд ли успеет перестроить команду в течение следующего сезона. Также не верит Крикунов в быстрое преображение казанского «Ак Барса», а «Автомобилист», «Трактор», «Салават Юлаев» и «Спартак» тоже не рассматривает в качестве претендентов на Кубок Гагарина.

В завершившемся сезоне КХЛ победителем плей-офф стал магнитогорский «Металлург», который со счетом 4-0 в финальной серии одолел «Локомотив» из Ярославля.

Ранее стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею.

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