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Выход Wildberries в Китай разорит российских продавцов

Эксперт Логинов: выход Wildberries в Китай разорит российских продавцов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Выход онлайн-ретейлера Wildberries в Китай cильно ударит по российским самозанятым, мелким и средним продавцам, которые занимались перепродажей товаров с наценкой, зарабатывали на разнице и не занимались созданием бренда в РФ. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал резидент фонда «Сколково», основатель первой российской системы по легальному продвижению на маркетплейсах JVO Максим Логинов.

«Как только китайским компаниям дадут зеленый свет выйти на наш рынок, до 50% селлеров, представленных на Wildberries, перестанут работать. Останутся только те, кто смог создать бренд. Вторые, кому придется тяжело – местные производители. До 30% производств, для которых Wildberries — единственный канал сбыта, разорятся или будут вынуждены искать новые каналы», — объяснил Логинов.

По его словам, российские продавцы просто не смогут выдержать конкуренцию с китайскими по соотношению цена-качество. В результате поставщики из КНР вытеснят российских с рынка и займут топ-30 категорий. Единственным преимуществом предпринимателей из РФ останется скорость доставки. Но и это вопрос времени, если в кратчайшие сроки в России откроются сортировочные центры, считает эксперт. Пока по другим азиатским рынкам, где также зарегистрирован Wildberries, таких рисков, как с Китаем, нет, уточнил Логинов.

17 августа 2023 года стало известно о регистрации бренда Wildberries в Китае во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотят заказывать алкоголь с доставкой через маркетплейсы и магазины.

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