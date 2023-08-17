Эксперты заявили, что массового оттока мигрантов из РФ из-за ослабления рубля не будет

Снижение курса рубля не приведет к массовому оттоку иностранной рабочей силы из России, сообщает газета «Известия».

В связи с ослаблениям российского рубля, отмечается в материале, многие СМИ заговорили о предполагаемом существенном уменьшении численности трудовых мигрантов. В связи с тем, что заработанные в России мигрантами деньги в среднем потеряли от 20 до 35% покупательной способности, ожидалось, что многим иностранцам станет не выгодно работать на территории РФ.

Однако опрошенные газетой эксперты считают, что значительного сокращения численности иностранных рабочих не произойдет. В настоящее время Россия продолжает оставаться на постсоветском пространстве абсолютным лидером по привлекательности для трудовых мигрантов. Сейчас не существует иных государств, которые способны удовлетворить спрос на трудоустройство столь значительного количества неквалифицированной рабочей силы. Поэтому граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, составляющие 80–85% иностранцев на российском рынке труда, могут лишь периодически находить работу в других, кроме России, странах.

Кроме того, отмечают эксперты, на мировом рынке труда жители Средней Азии не могут выдержать конкуренции с выходцами из Индии, Бангладеш и Пакистана.

По мнению аналитиков, спрос на иностранную рабочую силу со стороны российского бизнеса является высоким, и в перспективе не будет снижаться. Поэтому российские компании будут принимать меры по удержанию трудовых мигрантов, создавая для них более привлекательные условия, в том числе, повышая им заработную плату.

Ранее глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявил, что детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, а также то, что недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.