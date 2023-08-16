Доллар опустился ниже 95 рублей

По состоянию на 17:27 мск курс доллара на Московской бирже достиг отметки в ₽94,66, что на 2,56% ниже, чем закрытие предыдущей торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:30 американская валюта продолжила падение, пробив отметку в ₽96,5. Курс евро в то же время опустился до 103,22, что на 2,7% ниже закрытия прошлого дня. Курс юаня в ходе торгов 16 августа потерял 2,71%, опустившись ниже ₽12,9.

Ранее газета Financial Times сообщала, что 16 августа пройдет заседание правительства Российской Федерации по вопросам усиления валютного регулирования. В частности, будут рассмотрены предложения Министерства финансов о введении обязательной конвертации части экспортной выручки в рубли. Предполагается, что экспортеры будут обязаны продавать до 80% выручки в валюте в течение 90 дней после получения платежа.

Кроме того, обсудить могут и запрет на выплату дивидендов и предоставление займов за рубеж, отмена импортных субсидий и прочие меры. Данные шаги могут стать первым ужесточением валютного контроля с начала специальной военной операции на Украине.

Накануне финансист рассказал, почему курс рубля просел после решения ЦБ по ставке.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.