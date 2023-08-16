В Великобритании начали вводить ограничения для компаний за связь с Украиной

Британские банки принудительно блокируют счета предприятий Соединенного Королевства, ведущих торговлю с Украиной. Об этом сообщает издание Politico.

Причиной для подобных ограничений для британских компаний могли стать опасения по поводу применения подобных транзакций для отмывания денег.

«Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — приводит СМИ комментарий сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса.

Стало известно, что организация уже якобы получила «несколько жалоб» от фирм, счета которых оказались заблокированными. Поводом для наложенных ограничений могли стать сделки с контрагентами, находящимися на Украине.

Подчеркивается, что в Британии банки следуют положениям антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства. В приведенных документах говорится, что Украина фигурирует как» рискованная юрисдикция для транзакций клиентов». Речь о мерах по борьбе с коррупцией.

До этого Будапешт пригрозил заблокировать финансирование военных поставок на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.