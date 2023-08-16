Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Великобритании начали вводить ограничения для компаний за связь с Украиной

Politico: банки Британии начали блокировать счета торгующих с Украиной компаний

close
100%
Frank Augstein/AP

Британские банки принудительно блокируют счета предприятий Соединенного Королевства, ведущих торговлю с Украиной. Об этом сообщает издание Politico.

Причиной для подобных ограничений для британских компаний могли стать опасения по поводу применения подобных транзакций для отмывания денег.

«Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — приводит СМИ комментарий сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса.

Стало известно, что организация уже якобы получила «несколько жалоб» от фирм, счета которых оказались заблокированными. Поводом для наложенных ограничений могли стать сделки с контрагентами, находящимися на Украине.

Подчеркивается, что в Британии банки следуют положениям антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства. В приведенных документах говорится, что Украина фигурирует как» рискованная юрисдикция для транзакций клиентов». Речь о мерах по борьбе с коррупцией.

До этого Будапешт пригрозил заблокировать финансирование военных поставок на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях