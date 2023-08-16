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Кабмин увеличит субсидирование авиаперевозок в ДФО

Мишустин поручил заложить по 1,76 млрд рублей на ежегодные авиасубсидии в ДФО

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Кабмин РФ заложит в бюджет до 2026 года по 1,76 млрд рублей ежегодно на субсидирование авиаперевозок Дальневосточного федерального округа (ДФО). Такое поручение премьер-министр России Михаил Мишустин дал по итогам своей поездки по региону, сообщает сайт правительства РФ.

«Минфину и Минтрансу при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов необходимо предусмотреть возможность выделения по 1,76 млрд рублей ежегодно на субсидирование воздушных перевозок», — уточнили в сообщении.

В кабмине отметили, что речь идет о перевозках пассажиров по социально значимым маршрутам ДФО.

До 25 сентября ведомства обязали представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов.

В марте полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев допустил дефицит провозных мощностей на Дальнем Востоке в 49 млн тонн к 2026 году.

Ранее Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета.

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