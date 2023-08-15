Россия может ввести контроль за движением капитала для укрепления рубля, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, когда Центробанк принял решение повысить ключевую ставку, власти и экспортеры обсуждали предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки, но пока так и не пришли у единому решению.

Ранее ВТБ и «Почта Банк» решили повысить ставки по сберегательным продуктам после того, как Центробанк РФ на внеочередном заседании совета директоров поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Это следует из сообщений банков, поступивших в редакцию «Газеты.Ru».

Ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам, уточнили в банке.

Изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга на этой неделе, по накопительным счетам – в начале следующей.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.