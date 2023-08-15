Сенатор назвал преимущества повышения ключевой ставки ЦБ

Повышение Банком России ключевой ставки с 8,5% до 12% — объективное отражение ситуации на финансовом рынке. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, помимо негативного эффекта, связанного с ростом потребительских цен на товары, привязанные к расчетам в иностранных валютах, такой шаг может дать положительные эффекты для российской экономики, в частности — развитие отечественных производств.

«Почему у нас в стране нарушен товарный баланс? Потому что после ухода западных компаний с российского рынка все кинулись менять одних иностранных поставщиков на других, например, китайских производителей. Это проще, чем открывать в России собственные производства и налаживать работу, в чем мы сегодня больше всего заинтересованы», — отметил Абрамов.

Он напомнил, что с ростом ключевой ставки Центробанка будут повышаться ставки не только по кредитам, но и вкладам. При этом, по его словам, многие граждане, вкладывая в депозиты, не будут переводить средства в иностранную валюту.

После того как ЦБ на внеочередном заседании совета директоров поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых, ВТБ и «Почта Банк» решили повысить ставки по сберегательным продуктам. При этом по накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет увеличена до 12%.

Ранее экономист объяснил, на каких категориях граждан отразится повышение ключевой ставки.