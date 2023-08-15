В Латвии сообщили о возможности начать перевозить украинское зерно

«Латвийские железные дороги» могут осенью начать перевозить зерно с Украины в порты Латвии в объеме до миллиона тонн в год. Об этом в эфире Латвийского радио заявил глава компании Риналдс Плявниекс, передает РИА Новости.

«У нас на прошлой неделе была встреча с послом Украины в Латвии, наши сотрудники в это воскресенье вернулись из командировки с Украины, и мы видим, что примерно 500 тысяч-миллион тонн в год можно было бы провозить по этому транзитному коридору», — сказал он.

Плявниекс уточнил, что перевозки могут начаться осенью 2023 года.

Накануне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ожидаемого визита российского президента Владимира Путина планирует достичь соглашения о разблокировании поставок на мировые рынки украинской сельскохозяйственной продукции через черноморские порты.

До этого представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что гарантий полной безопасности прохода судов по временным коридорам в Черном море на сегодняшний день нет.

18 июля зерновая сделка была приостановлена. Президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены обязательства перед ней по соответствующим договоренностям.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.