Сотни населенных пунктов Украины остались без света

Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале заявило, что в связи с боевыми действиями в 418 населенных пунктах нет электроснабжения.

«Из-за обстрелов обесточены 418 населенных пунктов», — говорится в публикации.

По данным ведомства, без света находятся населенные пункты на подконтрольных киевским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской, Херсонской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

По данным министерства, в выходные в связи с технологическими причинами шесть раз отключали линии электропередачи и подстанции «Укрэнерго» в Одесской, Волынской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской и Тернопольской областях. В Волынской области отключение электроэнергии привело к обесточиванию почти 2,5 тыс. потребителей в Луцке, а в воскресенье отключение света в Хмельницкой области нарушило движение поездов.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» отметила, что 14 августа осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, Молдавии и Польши. Экспорт при этом полностью отсутствует.

До этого сообщалось, что Украина в настоящий момент продолжает импортировать электроэнергию из-за рубежа, при этом добившись увеличения объема поставок за одни сутки.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.