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Минсельхоз России не планирует закупать зерно в интервенционный фонд в этом году

Минсельхоз РФ: закупать зерно в интервенционный фонд в 2023 году не планируется

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Александр Гальперин/РИА Новости

Закупать зерно в интервенционный фонд в текущем году не планируется, такой необходимости нет. Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

«Мы не планируем в этом году и в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд», — сказала Лут.

По ее словам, в РФ достаточно зерна для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет.

Интервенционный фонд – одна из разновидностей переходящих запасов, при которых осуществляется закупка государством сельскохозяйственной продукции у сельхозпроизводителей.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что цены на зерно на сегодняшний день не являются стабильными и в ближайшей перспективе возможен их рост. По его словам, цена увеличивается с учетом ситуации с атаками на гражданские суда в Черном море.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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