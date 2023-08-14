Помощник президента Орешкин дал прогноз по ситуации с рублем

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что нормализация курса рубля прогнозируется уже в скором времени. Об этом сообщает ТАСС.

Как заметил помощник главы государства, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — добавил он.

Сейчас, по словам Орешкина, в интересах российской экономики именно сильный рубль.

Как ранее рассказал заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин, регулятор не видит рисков финансовой стабильности из-за курса рубля.

Центробанк РФ решил с 10 августа до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ объяснил, что это нужно для снижения волатильности финансовых рынков. Банк России отметил, что будет принимать решение о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.