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Украина потратит на водопроводы после подрыва Каховской ГЭС $365 млн

Водопроводы после подрыва Каховской ГЭС обойдутся Украине в $365 млн

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Alexander Ermochenko/Reuters

Председатель государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что строительство водопроводов для областей, которые пострадали из-за подрыва Каховской ГЭС, обойдется стране более чем в 365 миллионов долларов. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

«Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен (365,5 миллиона долларов. — «Газета.Ru»)», — сказал Найем.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на восстановление Каховской гидроэлектростанции после разрушения дамбы потребуется больше времени. В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС.

В июле заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло во время заседания Совета Безопасности сообщала, что вызванное разрушением Каховской ГЭС затопление усугубило нестабильность на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Ранее сообщалось, что исторические артефакты со дна Каховского водохранилища распродают нелегалы.

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