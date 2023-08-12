Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Перспективы использования цифрового рубля в России оценили

РИА Новости: цифровой рубль вряд ли скоро займет заметную долю в расчетах россиян

close
100%
Shutterstock

Цифровой рубль вряд ли сможет занять существенную долю в расчетах россиян на горизонте трех лет, но в перспективе у него будет как минимум три направления применения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

То, что в течение трех лет цифровой рубль не сможет занять существенную долю в расчетах граждан, допустил директор по рейтингам инструментов структурированного финансирования «Эксперт РА» Павел Кашицын. Первой масштабной зоной использования нового рубля с большой долей вероятности могут стать государственные выплаты — пособия, пенсии, тендеры, считает руководитель Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Но для этого нужно, чтобы цифровой рубль также работал в оффлайн-режиме, а этот вопрос пока в разработке, добавил он.

По словам Кашицына, цифровой рубль может активно использоваться для трансграничных переводов, что особенно актуально в условиях санкций и ограниченного доступа к международной системе межбанковских расчетов SWIFT. Также новая форма денег может применяться в проектном финансировании, добавил он.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как платить с помощью новой формы денег и когда эта опция станет доступна всем желающим, какие при этом есть плюсы, минусы и риски для россиян – в материале «Газеты.Ru».

Тестирование операций с реальными цифровым рублями стартует в России 15 августа. На первом этапе в нем примет участие ограниченный круг клиентов 13 банков-участников проекта.

Ранее Центробанк РФ рассказал, как цифровой рубль повлияет на экономику России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях