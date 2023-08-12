ВВП России показал максимальный рост за полтора года

Валовый внутренний продукт (ВВП) России составил 4,9% в годовом выражении в апреле-июне, следует из предварительной оценки Росстата. Об это пишет Life.ru.

Этот показатель является рекордным за последние полтора года. Более высокий прирост ВВП показывал в четвертом квартале 2021 года — на 5,8%.

При расчете динамики ВВП ведомство использовало индикаторы отраслевой статистики. По данным Росстата, во втором квартале пассажирооборот вырос на 19,8%, оптовый товарооборот увеличился на 12,5%, обрабатывающие производства прибавили 11,3%, а строительство — 9,8%.

Предварительные данные ведомства оказались более позитивными, чем у Минэкономразвития РФ и Центробанка РФ. По оценке Минэка, ВВП во втором квартале вырос на 4,6%. По данным ЦБ, рост российской экономики составил 4,8%.

В январе-марте ВВП снизился на 1,8%. По прогнозам Центробанка РФ, в 2023 году валовый внутренний продукт России вырастет на 1,5-2,5%. Министр экономического развития Максим Решетников в начале августа допустил, что ВВП увеличится на 2% по итогам года. В июле такую оценку дал президент России Владимир Путин. Он заявлял, что рост отечественной экономики в этом году должен перекрыть прошлогоднее снижение. Глава государства отметил, что если за весь 2022 год ВВП уменьшился на 2,1%, то за январь-май этого года вырос на 0,6%.

Ранее Центробанк описал три сценария развития экономики России до 2026 года.