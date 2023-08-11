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Зампред Центробанка объяснил приостановку покупки валюты

Зампред ЦБ России объяснил остановку покупки валюты в рамках бюджетного правила

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Depositphotos

Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы предотвратить волатильность на финансовом рынке, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Алексей Заботкин. Его слова передает «Прайм».

«... целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты», — отметил Заботкин, говоря о причинах решения ЦБ до конца 2023 года не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

ЦБ объявил о соответствующем решении 9 августа. Банк России отметил, что будет принимать решение о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Отложенные покупки при возобновлении механизма могут пройти в течение 2024 года и последующих лет, уточнил регулятор. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что приостановка покупок валюты ЦБ может оказать поддержку курсу рубля и стабилизировать его в краткосрочной перспективе.

Волатильность – это рост или спад цен на те или иные активы. Высокой волатильностью считают отклонение более чем на 10% от средней цены, а низкой – отклонение на 1-2%. Например, высокая волатильность курса рубля отмечалась в 2014-2015 годах. Валюта резко падала и росла в цене. В следующие пару лет волатильность рынка валюты была низкой – курс рубля рос и падал в небольшом коридоре.

Ранее ЦБ определил три сценария развития российской экономики до 2026 года.

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