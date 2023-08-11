Доходы России от экспорта нефти оценили

Россия заработала $15,3 млрд в июле на экспорте нефти, что стало максимумом с ноября прошлого года. Это следует из доклада Международного энергетического агентства.

Россия в июле снизила экспорт топлива на 200 тыс. баррелей в сутки, но ее выручка за этот месяц выросла на $2,5 млрд.

«Экспорт российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки. Снижение поставок сырой нефти было компенсировано увеличением поставок нефтепродуктов. Более высокие цены на нефть и снижение скидок на российские сорта привели к росту выручки», — говорится в документе.

При этом в годовом выражении доходы России от поставок топлива за рубеж снизились на $4,1 млрд. Основная их часть — 80% — пришлась на Китай и Индию.

В МЭА отметили, что Россия «более чем» выполнила свое решение добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 августа заявил о беспрецедентном росте спроса на нефть в 2023 году после восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19. По его словам, потребление нефти в мире уже превысило допандемийный уровень 2019 года и достигло 102,4 млн баррелей в сутки. В этом году спрос может вырасти еще на 2,4 млн баррелей, что является беспрецедентным показателем. А в следующем году спрос увеличится еще на 2,2 млн баррелей, спрогнозировал вице-премьер.

Ранее Россия объявила об очередном снижении экспорта нефти в сентябре.