Центробанк назвал три сценария развития российской экономики

Центробанк РФ определил три сценария развития экономики России до 2026 года — базовый, усиление фрагментации и рисковый. Это следует из опубликованных регулятором Основных направлений денежно-кредитной политики.

Базовый сценарий предполагает, что мировая экономика будет развиваться в рамках сформировавшихся трендов, а новых шоков не случится. Центробанки мира будут повышать ключевые ставки, стремясь вернуть инфляцию к цели. Поэтому рост мировой экономики замедлится.

По прогнозам регулятора, по итогам 2023 года валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличится на 1,5-2,5%, допустил ЦБ. В прошлом году он снизился на 2,1%. Российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2% в 2026 году. В 2024 и 2025 годах рост экономики составит 0,5-2,5% и 1-2% соответственно.

Инфляция вернется к цели в 4% в следующем году и потом будет находиться вблизи этого показателя. Этому будет способствовать денежно-кредитная политика, пишет ЦБ.

«В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9–8,3% годовых в 2023 году, 8,5–9,5% в 2024 году, 6,5–8,5% в 2025 году. К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5–6,5% годовых», — следует из документа.

Сейчас ключевая ставка составляет 8,5%.

Второй сценарий — усиление фрагментации — предполагает, что мировые страны будут стремиться локализовать производства на своих территориях, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке, а также ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям. При таком варианте развития событий регулятор не исключает ужесточения антироссийских санкций. В результате темпы роста российской экономики будут ниже в 2024–2025 годах по сравнению с базовым сценарием. Из-за санкций может наблюдаться сокращение импорта и внутреннего производства при нехватке поставок из-за рубежа тех или иных комплектующих. Разрыв между спросом и предложением увеличится, что приведет к росту цен. Инфляция в рамках этого сценария может вырасти в 2024 году до 5-7% и вернется к 4% в 2025 году. ЦБ будет вынужден проводить более жесткую, чем в базовом сценарии, политику, это касается и повышения ключевой ставки.

Третий сценарий — рисковый — предполагает, что мир ждет очередной финансовый кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов.

«Для российской экономики возможно дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет. Цены на нефть существенно снизятся. Экономика перейдет к восстановительному росту в 2,0–3,0% только в 2026 году, а ее возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода», — пишет ЦБ.

Цены при таком сценарии вырастут на 11-13% в 2024 году на фоне ослабления рубля и усиления шоков предложения. Ключевая ставка в среднем в 2024 году составит 12,5–13,5% годовых, а в 2025 году Банк России будет также повышать ее.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на экономику России.