В Госдуме нашли способ укрепить курс рубля

Вице-спикер Госдумы от фракции «Справедливая России – За правду» Александр Бабаков призвал восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль для укрепления курса рубля. Об этом пишет РИА Новости.

Политик объяснил падение курса рубля до 97 рублей за доллар «ухудшением внешнеторгового баланса». По его словам. промышленники и эксперты считают, что восстанавливать валютный контроль и возврат в Россию валютной выручки нужно незамедлительно. По мнению Бабакова, это позволит «укрепить рубль и позволить всей нормальной части экономики, реальному сектору рассчитывать на стабильный курс рубля в узком коридоре минимум полтора-два года».

Риски роста цен должны нивелироваться расширением кредитования реального сектора (например, металлургов и компаний агропромышленного комплекса) при снижении ключевой ставки, считает параментарий. Также необходимо снижать залоговые требования и наращивать проектное, беззалоговое финансирование, добавил он.

Валютный контроль в России был отменен 1 марта 2018 года — паспорта сделок были отменены. 6 февраля 2023 года президент России Владимир Путин своим указом полностью отменил для экспортеров обязательную продажу валютной выручки. Глава государства разрешил таким компаниям зачислять валютную выручку на счета поставщиков в уполномоченных банках, минуя ее обязательную продажу. Раньше размер обязательной продажи определяла правкомиссия. Изначально мера была введена в 2022 году на фоне падения курса рубля.

На торгах Мосбиржи в среду курс доллара впервые с марта 2022 года немного превысил 97,5 рублей, евро — 107 рублей, юаня — 13,5 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что повышение цен на нефть пока не поможет укреплению курса рубля.

Ранее было названо «дно» рубля.