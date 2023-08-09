США расширили санкции против Белоруссии

США расширили санкции в отношении Белоруссии, внеся туда еще восемь человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Вашингтон также добавил в санкционный список пять организаций, включая авиакомпанию «Белавиа», Минский завод гражданский авиации, департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии.

3 августа Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и трех компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине. В санкционный список были включены судьи, следователи, журналисты и силовики из Белоруссии. Также под санкции подпали Белорусский государственный концерн по нефти и химии, ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» и ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК».

Также сообщалось, что Евросоюз (ЕС) расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничений против России.

Ранее в Британии рассказали о недовольстве санкциями против России.