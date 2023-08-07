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ЦБ РФ повысил курс доллара до 96,57 рубля

Банк России установил курс доллара на 8 августа на уровне 96,5668 рубля

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банк России установил курс доллара на уровне 96,5668 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Это на 1,76 рубля выше предыдущего показателя.

Курс евро повышен на 2,22 рубля — до 106,0543 рубля.

Ранее Банк России установил на 4 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 93,7792 рубля, что на 94 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро Центробанк повысил на 60 копеек, до 102,531 рубля, а курс юаня — на 12 копеек, до 13,0395 рубля.

2 августа курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года. Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться в интервале 89-92 рубля. Экономист уточнил, что сейчас на курс рубля по отношению к валютам давит острая геополитическая обстановка. Влиять на него может и ситуация на фронте, добавил он. По словам Григорьева, чем увереннее будут военные позиции России, тем прочнее будет рубль.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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