Нитку нефтепровода «Дружба» отключили из-за утечки на территории Польши

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была временно отключена по причине утечки на территории Польши. Об этом сообщил польский оператор «Дружбы» PERN в Twitter-профиле.

«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию», — говорится в публикации.

Вскоре было принято решение прервать прокачку нефти на поврежденной нити.

«Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — обратили внимание в PERN.

Также польский оператор «Дружбы» заверил, что из-за происшествия на объекте не создается угроза для здоровья и жизни местных жителей.

«Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком», — добавили в пресс-службе.

Примерные сроки возобновления работы выключенной нити не приводятся.

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