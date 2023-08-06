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Нитку нефтепровода «Дружба» отключили из-за утечки на территории Польши

Одну нитку нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили в связи с утечкой

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Depositphotos

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была временно отключена по причине утечки на территории Польши. Об этом сообщил польский оператор «Дружбы» PERN в Twitter-профиле.

«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию», — говорится в публикации.

Вскоре было принято решение прервать прокачку нефти на поврежденной нити.

«Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — обратили внимание в PERN.

Также польский оператор «Дружбы» заверил, что из-за происшествия на объекте не создается угроза для здоровья и жизни местных жителей.

«Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком», — добавили в пресс-службе.

Примерные сроки возобновления работы выключенной нити не приводятся.

До этого стало известно, что Германия столкнулась с экономическим спадом после отказа от газа из России. Страна стала закупать газ в Катаре и Норвегии по ценам, которые постоянно растут, отметили в японском онлайн-издании.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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