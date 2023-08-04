Курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта прошлого года. Это следует из данных торговой площадки.

Минимальным значением доллара на торгах сегодня была отметка 94,2 рубля. Нацвалюта по итогам торгов четверга упала к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на уровне 94,99 рубля и 13,12 рубля соответственно.

Эксперты, опрошенные «Известиями», допустили, что курс рубля будет падать по отношению к доллару до четвертого квартала этого года. Российская валюта может укрепиться после заседания Центробанка РФ 15 сентября, если ключевую ставку повысят. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов допустил, что летом доллар будет находиться в диапазоне 91-96 рублей, евро — 102–106 рублей. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что максимальными отметками в августе могут быть 92 рубля за доллар и 102 рубля за евро.

Курс рубля продолжит ослабляться к доллару в ближайшее время, и этот процесс будет ускоряться, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ранее было названо «дно» рубля.