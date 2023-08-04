Депутат поддержала инициативу увеличить выплату за рождение пятерняшек до 1 млн рублей

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала инициативу увеличить единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек в России, сообщает RT.

«Совершенно очевидно, что такая мера, как материнский капитал, который в 2007 году ввел президент, одна из самых эффективных. Потому что только один материнский капитал дал нам плюс в рождении, как говорят демографы, около 2,5 млн детей», — указала парламентарий в беседе с телеканалом.

Однако Буцкая обратила внимание на важность проработки вопроса бюджетирования данной меры поддержки.

Депутат добавила, что в Якутии уже почти реализовали проект, который позволит закрепить выплату в размере 1 млн рублей за рождение третьего ребенка в семье.

«Это то, о чем говорят демографы, как о реальной мере спасения демографии. Потому что мы понимаем, что сейчас основная когорта женщин репродуктивного возраста, они старше 30 лет. У них это уже не первые дети, а вторые или третьи. Нам важно поддержать рождение третьего ребенка», — отметила Буцкая.

С предложением увеличить федеральную выплату 4 августа выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила установить ее в размере 250 тыс. рублей за двойню, 350 тыс. рублей за тройню, 500 тыс. рублей за четверняшек и 1 млн рублей за пятерняшек.

Волынец отметила, что текущая выплата при рождении ребенка составляет 45 818 рублей за двойню и 68 727 рублей за тройню в 2023 году.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.