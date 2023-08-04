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Магазины обяжут указывать стоимость за килограмм и литр

«Известия»: Госдума может ужесточить требования к продаже продуктов в октябре

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Торговые предприятия могут обязать указывать стоимость килограмма и литра, пишут «Известия».

По информации издания, соответствующий закон Госдума может принять уже в октябре, в осеннюю сессию.

Отмечается, что такие меры помогут избежать случаев, когда продавцы уменьшают вес товара, при этом сохраняя размер упаковки и отпускной цены.

«Сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл», — поделился автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он добавил, что такая ситуация зачастую вызывает раздражение и недоверие покупателей.

До этого аналитики Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщали, что цены на импортное оливковое масло в России увеличились с начала года на 40–50%.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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