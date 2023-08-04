Нефтекомпании получили рекордные выплаты по демпферу из бюджета в июле

Минфин РФ снизил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу из бюджета в июле до 110,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, следует из данных, опубликованных на сайте министерства.

Отмечается, что в июне 2023 года нефтяные компании получили 78,6 млрд рублей. Всего за полгода выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу снизились из бюджета до 653 млрд рублей, или в 2,34 раза. Больше всего нефтяники получили в феврале — 108,7 млрд рублей.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера и росте акцизов.

Предполагается, что выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года будут урезаны вдвое.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России также направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина до 13%, а дизеля – до 9,5%.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.