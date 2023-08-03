Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы для обеспечения внутренних запасов продовольственного зерна на фоне роста цен на него на индийском рынке, пишет газета The Econonic Times.

По данным издания, Россия предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.

Рост цен на пшеницу в Индии вызван введением правительством в этом году ограничений на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах для оптовой и розничной продажи.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили намерение Москвы и Нью-Дели укреплять стратегическое партнерство.

Кроме того, российский лидер обратил внимание Моди на обстановку в зоне спецоперации и дал оценку нынешнему положению дел.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.