Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы

The Economic Times: правительство Индии может купить у России 9 млн тонн пшеницы

close
100%
pexels.com

Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы для обеспечения внутренних запасов продовольственного зерна на фоне роста цен на него на индийском рынке, пишет газета The Econonic Times.

По данным издания, Россия предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.

Рост цен на пшеницу в Индии вызван введением правительством в этом году ограничений на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах для оптовой и розничной продажи.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили намерение Москвы и Нью-Дели укреплять стратегическое партнерство.

Кроме того, российский лидер обратил внимание Моди на обстановку в зоне спецоперации и дал оценку нынешнему положению дел.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях