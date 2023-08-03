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Кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года

Институт Гайдара: с дефицитом кадров столкнулись 42% предприятий в России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти половина — 42% — российских промышленных предприятий в июле испытывали дефицит кадров, показал опрос лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования.

Кадровый голод стал максимальным с июля 1996 года. В июле был побит апрельский рекорд: тогда на нехватку специалистов пожаловались 35% промышленников. Острый кадровый голод в сфере промышленности отмечался также в январе прошлого года, к октябрю о проблеме заявили 33% респондентов. Причинами ее усугубления стали санкции, интенсификация гособоронзаказа и частичная мобилизация, говорится в исследовании.

Труднее всего найти квалифицированных рабочих, говорится в исследовании. Специалисты института отмечают, что для их подготовки требуется время. Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская уточнила, что объем подготовки специалистов рабочих профессий за последние десять лет снизился в четыре раза. В Минпромторге РФ изданию сообщали о разработке спецпрограммы для подготовки «синих воротничков» — «Профессионалитет» в колледжах. Она позволяет стать высококвалифицированным специалистом на ведущем предприятии региона.

Опрос был проведен в июле 2023 года. В нем приняли участие более 1 тыс. руководителей промышленных предприятий.

На проблему дефицита кадров в промышленности обращал внимание и Центробанк РФ. По итогам января-марта этого года обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой с 1998 года, следует из статистики регулятора.

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