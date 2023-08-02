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Нигерия прекратила поставки электричества в Нигер

Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер из-за санкций

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Stringer/Reuters

Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, что вызвало массовые отключения света в соседней стране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Nigerian Electricity Company.

Отмечается, что таким образом нигерийская энергетическая компания выполнила распоряжение саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкций против властей Нигера, где мятежники захватили власть.

Нигер на 70% зависит от поставок электроэнергии из Нигерии.

По данным западных СМИ, электричество в нигерской столице Ниамее и других крупных городах страны подается в течении не более четырех часов в сутки.

2 августа глава МИД Италии Антони Таяни заявил, что военное вмешательство стран Запада в ситуацию в Нигере станет новой колонизацией. По словам Таяни, страны Запада должны продолжать настаивать на восстановлении демократии в африканской стране. Он отметил, что Африка должна восприниматься Италией, Европой и западными странами как главный собеседник, а не как пространство для колонизации.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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