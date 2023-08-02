Экономист рассказал россиянам, как увеличить размер пенсии

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «Общественной службе новостей», как накопительная составляющая пенсии может помочь российским гражданам обеспечить себе более богатую старость.

По его словам, граждане перестают рассчитывать на то, что государство обеспечит их существенным увеличением пенсии. Даже если это происходит, россияне предпочитают иметь какой-то дополнительный источник дохода, который позволит иметь более комфортную старость.

При этом, как отметил Беляев, власти страны внедряют меры для поощрения процесса формирования накопительной пенсии.

Речь идет о государственном соцфинансировании — за каждую тысячу рублей, внесенные в Пенсионный фонд по программе накопления, государство внесет на счет гражданина дополнительные тысячу рублей. Главное условие — доход россиянина не должен превышать 80 тысяч рублей в месяц. То есть таким образом от государства можно получить 108 тысяч рублей.

«Годовая сумма этого софинансирования государства ограничена 36 тысячами. То есть вы можете, конечно, и больше вложить, но государство вам поможет 36 тысячами. И это будет продолжаться три года подряд», — уточнил эксперт.

Кроме того, пенсионные накопления в 400 тысяч рублей вычитаются из налогообложения. Это можно расценивать как дополнительный доход, добавил Беляев.

С 1 августа в России вступили в силу новые законы и правила. С этого дня, как информировала «Москва 24», Соцфонд приступит к перерасчету пенсии для 9,5 миллиона работающих пенсионеров или работавших в 2022 году. Прибавка будет зависеть от размера зарплаты – чем она выше, тем больше плюс.

Ранее сообщалось, что все меньше россиян рассчитывают выжить только на госпенсию.