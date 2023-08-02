Эксперт назвал идеальное время для покупки недвижимости в Подмосковье за наличные

Руководитель агентства Maxima Максим Юсов рассказал РИАМО, что через две недели после повышения ключевой ставки Центробанка России в Московской области возможно приобрести недвижимость за наличные по самым выгодным ценам.

В этот период обычно пересматривают программы по ипотечному кредитованию в сторону повышения процентных ставок, то есть далее стоимость жилья только увеличивается. Поэтому у людей остается минимальное количество времени на принятие решения о приобретении в ипотеку недвижимости по старым ставкам на вторичном рынке.

«Наступит хорошее время покупателей, имеющих наличные средства, которые будут на вес золота. Такие покупатели смогут отлично поторговаться с продавцами», – рассказал Юсов.

При этом совершенно противоположная ситуация будет на ранке новостроек. Поскольку спрос потенциальных покупателей на жилье также затронет данный рынок, застройщики во взаимодействии с банками могут создать новые льготные ипотечные программы.

К примеру, в прошлом году при увеличении ставки Центробанка появились уникальные ипотечные программы 0,1% и 3% с удорожанием стоимости объекта. То есть спрос на рынке первичной недвижимости может повыситься, рассказал Юсов.

Как сообщала «Москва 24», в российской столице начала расти стоимость аренды жилья. Средняя ставка аренды однокомнатной комнаты выросла в июле примерно на 1,5%, превысив 45 500 рублей.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.