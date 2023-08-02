В Турции заявили о приостановлении экспорта оливкового масла

В связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны, Турция до 1 ноября приостановила экспорт оливкового масла. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство торговли Турции.

Турецкое министерство опубликовало данные Международного совета по оливкам (IUC), согласно которым, из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире уменьшилось на 20%, а в Турции при этом оно выросло на 62%. Также увеличился и экспорт турецкого масла. Так с ноября 2022 года по июль 2023 года он возрос на 240% и составил 136,5 тыс. тонн. В Анкаре отметили, что из-за роста экспорта в самой Турции цены выросли на 102%.

Министерство торговли подчеркнуло, что из-за высоких таможенных пошлин Европейского Союза Турция может поставлять оливковое масло в упаковке конечному потребителю в странах ЕС в очень незначительных количествах. При этом, отметили в Анкаре, Италия и Испания перерабатывают оптом и в бочках поставленное Турцией масло, а затем продают его под своими брендами в третьи страны.

Поэтому, оценив ситуацию на рынке, Турция приняла решение приостановить экспорт оливкового масла в бутылках и бочках до начала сбора следующего урожая — до 1 ноября 2023 года.

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