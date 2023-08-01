«Тинькофф Банк» прокомментировал удаление приложения из Google Play

Скачанное приложение »Тинькофф Банка» продолжит работать в обычном режиме после удаления из Google Play. Об этом кредитная организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель «Тинькофф» на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — говорится в посте.

Там уточняется, что приложения «Тинькофф» можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps или со страницы на сайте банка.

1 августа корреспонденты ТАСС обнаружили, что мобильное приложение «Тинькофф Банка» исчезло из магазина приложений Google Play. В то же время пока доступны для скачивания приложения «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф инвестиции».

В марте приложения банка «Тинькофф», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф инвестиции» были удалены из Apple Store. В конце февраля санкции против банка ввел Евросоюз, в июле кредитная организация попала под блокирующие санкции США и Канады. В банке заявляли, что готовы к любому сценарию развития событий и работа с клиентами идет в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне смогли получить доступ к заблокированным ценным бумагам в ОАЭ.