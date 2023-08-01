X5 разрешили купить магазины «Виктория» и «Дешево» при соблюдении ряда условий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство X5 Group о приобретении компании ООО «Виктория Балтия» при исполнении нескольких условий. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«ФАС согласовала сделку по приобретению Х5 Group торговой сети «Виктория» при соблюдении условий», — уточнили в сообщении.

Так как доля Х5 превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров за 2022 год в городском округе Долгопрудный в Подмосковье, «Виктории Балтии» до совершения сделки необходимо передать расположенные там торговые объекты третьим лицам.

В ведомстве обратили внимание, что смена собственника не должна негативно сказаться на контрагентах торговой сети. Вот почему ФАС предписала исполнить все заключенные приобретаемым обществом договоры и приняты меры для упрощения доступа социально значимых продуктов питания к прилавку.

X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», ранее объявила о планах покупки «Виктории Балтии», которая управляет магазинами «Виктория» и «Дешево» в Калининградской области. Кроме того, в ее ведении торговые точки «Виктория» в Москве и Московской области. Планируется, что нынешний менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управлять компанией.

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