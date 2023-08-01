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Посол Макеев призвал НАТО защитить украинские зерновозы

Посол Украины в ФРГ Макеев призвал НАТО защитить зерновозы в Черном море

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Vadim Ghirda/Reuters

Посол Украины в Германии Алексей Макеев высказал мнение, что на фоне прекращения действия зерновой сделки НАТО обязана защитить украинские зерновозы, проходящие через Черное море.

«Дуная, железной и автомобильной дорог теперь будет недостаточно. Если бы НАТО защищала украинские грузовые и торговые суда, проходящие через Черное море, это было бы очень хорошим знаком», — сказал дипломат в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

В качестве аналога он привел то, как Североатлантический альянс и Евросоюз защищают морские пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге.

Макеев заявил, что сейчас ни одно судно не чувствует себя в безопасности и свободно в Черном море.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России в вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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