Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара вырос до 92,12 рубля

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже вырос до 92,12 рубля

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс доллара на открытии торгов во вторник вырос до 92,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня поднялся до 12,84 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:09 мск растет на 52 копейки, до 92,12 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро дорожает на 49 копеек, до 101,29 рубля.

31 июля курс доллара впервые с 7 июля превысил 92 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял «Газете.Ru», что курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам из-за геополитического обострения.

До этого кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в июле курс рубля опустился ниже реальной стоимости, и сейчас происходит коррекция рынка. По его словам, в ближайшее время ситуация изменится и российская валюта будет укрепляться. Эксперт пояснил, что сейчас рубль стал укрепляться сильнее к евро, так как доллар является более востребованной в мире валютой.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях