В России может вырасти стоимость нефтепродукции

В России вдвое выросли сроки доставки топлива в регионы по железной дороге. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников топливного рынка.

Согласно материалу издания, владельцы АЗС заявляют об убытках, которые могут повлиять на цены в рознице. Причиной этого представители отрасли называют перегруженность РЖД из-за перенаправления экспорта угля и других товаров на восток. В железнодорожной компании при этом заявляют о постоянном контакте с грузоотправителями, до которых доносится необходимая информация о всех возможностях и проблемах. Увеличение сроков доставки в РЖД также связывают с ростом средней дальности перевозок, а также с простоями, не зависящими от компании.

Как указала управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина, пропорционально для предпринимателей также вырос срок оборачиваемости денег, потраченных на покупку товара. Так, если ранее вагоны с нефтепродуктами по направлению Самара – Саратов шли четыре дня, то теперь данный маршрут занимает восемь дней. При этом дополнительных средств у предпринимателей на предоплату товара нет, отметила эксперт.

По словам президента Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексея Трепалина, доставка топлива в Воронежскую область из Москвы составляет пять-шесть дней, а отклонение от этих сроков в среднем достигает недели. В ситуации с Дальним Востоком задержка поставки может составить от двух до четырех недель при обычных сроках доставки от 10 до 14 дней. При этом, как отмечает Трепалин, в случае снижения запасов участники дальневосточного рынка не могут приобрести топливо в своем регионе даже по завышенной цене из-за отсутствия НПЗ.

В мае газета «Ведомости», ссылаясь на данные лондонской биржи ICE и экспертов рынка, писала, что российские экспортеры могут столкнуться с проблемами из-за дешевеющего угля, поскольку они вынуждены продавать его с существенным дисконтом.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.