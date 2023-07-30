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Путин пообещал поделиться доходами от выхода из зерновой сделки

Путин заявил, что доход от выхода из зерновой сделки будет распределен с беднейшими странами

Президент России Владимир Путин заявил, что доход РФ от выхода из зерновой сделки из-за роста цен на зерновые будет распределен вместе с беднейшими странами, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что выход России из Черноморской зерновой инициативы повлек за собой рост цен на зерновые по всему миру.

«Значит, наши компании больше получат, а значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами и поставим определенные объемы продовольствия бесплатно», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия не будет действовать себе в ущерб на международной арене.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка, что выход Российской Федерации из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров украинского националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) на Украину.

Ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

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