В России поддержали увеличение МРОТ на 18,5% с 2024 года

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала увеличение минимального размера оплаты труда в стране с 1 января 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

По итогам заседания РТК ее члены поддержали повышение МРОТ на 18,5% до 19 242 рублей, сообщили в аппарате. Там напомнили, что это коснется 4,8 млн россиян. По расчетам чиновников, соотношение МРОТ и медианной заработной платы за 2022 год вырастет до 47,7%.

Законопроект о повышении МРОТ в начале июля подготовил Минтруд РФ, он был анонсирован раньше. Глава Минтруда Антон Котяков 23 июня сообщал, что с учетом этого повышения МРОТ с 2022 по 2024 годы увеличится на 66,5%. С 2025 года в ведомстве планируют вернуться к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Оно не должно быть ниже 48%.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допускала, что к 2030 году зарплаты россиян могут вырасти вдвое. По ее словам, повысить зарплату будут обязаны все работодатели, и никто не будет получать оплату труда ниже минимального уровня.

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