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Загрузка мощностей российских предприятий достигла исторического максимума

ЦБ РФ: загрузка мощностей предприятий в России достигла исторического максимума

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Загрузка производственных мощностей российских предприятий в апреле-июне 2023 года выросла до 80,9%, что стало новым историческим максимумом. Об этом сообщил Центробанк РФ в своем мониторинге предприятий.

Предприятия продолжили наращивать мощности и модернизировали производство в условиях в условиях переориентации на спрос внутри России и активизации программ импортозамещения, подчеркнул регулятор. По сравнению январем-мартом 2023 года оценки изменения инвестиционной активности во втором квартале улучшились и достигли максимума с 2009 года. Банк России зафиксировал рост инвестиций в ряде сфер, в том числе добыче полезных ископаемых, торговле автотранспортными средствами и обрабатывающих производствах. В некоторых отраслях уровень инвестиционной активности достиг максимума за последние четыре года. В числе таких сфер — строительство, сфера услуг и обрабатывающая промышленность.

В третьем квартале регулятор ожидает роста инвестиций. В то же время ряд опрошенных предприятий ожидают более умеренного роста вливаний. В том числе такую точку зрения высказали предприятия сельского хозяйства.

ЦБ составил мониторинг на основе опроса предприятий нефинансового сектора экономики. Опрос был проведен с 1 по 18 июля.

Ранее ЦБ в беседе с «Газетой.Ru» развеял четыре главных мифа о новых банкнотах.

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