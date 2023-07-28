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Российские банки обязали защищать информацию при операциях с цифровым рублем

ЦБ введет для банков требования по защите данных при операциях с цифровым рублем

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центробанк РФ введет для российских банков дополнительные требования по информационной безопасности, которые будут применяться при операциях с цифровым рублем к уже действующим. Регулятор подготовил такой проект положения и принимает замечания по нему до 11 августа.

Согласно проекту, кредитные организации должны использовать средства криптографической защиты информации (шифруют передаваемые данные — «Газета.Ru») при проведении операций с цифровым рублем. Документ устанавливает требования к минимальному классу таких средств в рамках обмена электронными сообщениями.

Также банки при операциях с цифровым рублем должны будут применять электронную подпись, выданную ЦБ.

Кроме того, ряд требований касается мобильного и интернет-банка клиента, с помощью которых будут совершаться операции с цифровым рублем. Так, банки должны будут уведомлять пользователей о совершенных операциях с цифровыми рублями. В кредитных организациях должен быть предусмотрен механизм обработки и реагирования на ошибки при таких транзакциях. В случае компрометации данных клиента, банк немедленно должен будет заблокировать доступ к проведению операций с цифровыми рублями.

Как пояснили в ЦБ, исполнение требований позволит банкам обеспечить целостность и конфиденциальность данных при проведении гражданами и компаниями операций с цифровыми рублями.

Цифровой рубль — новая форма денег, которая будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных. Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле 24 июля, он вступит в силу 1 августа. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина до этого заявила, что массовое внедрение цифровых рублей в России возможно с 2025 года.

Ранее Аксаков допустил, что цифровой рубль составит конкуренцию «Сберу».

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