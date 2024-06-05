Из-за ошибки врачей у женщины парализовало ноги во время родов

После родов у 36-летней женщины развился паралич ног из-за повреждения седалищного нерва. Об этом сообщает Daily Mail.

В августе 2021 года Элизабет Ваггетт пережила 72-часовые роды. В течение четырех часов она находилась в позе лягушки (лежа на спине с согнутыми ногами, притянутыми к груди), а медсестры держали ее ноги. Поскольку женщина получила эпидуральную анестезию несколькими часами ранее, она не чувствовала боли, которая могла бы указывать на травму. Элизабет не удалось родить естественным путем из-за слишком большой головы ребенка, и ей сделали экстренное кесарево сечение. Два дня спустя врачи попросили пациентку подняться на ноги. Однако женщина упала сразу же после подъема.

Осмотревшие пациентку неврологи заверили ее, что чувствительность ног вернется в течение шести недель. Но женщина провела в инвалидной коляске семь месяцев, прежде чем начать передвигаться на ходунках. Также ей пришлось ежедневно принимать обезболивающие препараты. После долгого курса физиотерапии она восстановила способность ходить.

Состояние женщины было вызвано повреждением седалищного нерва — самого большого в организме. Согласно исследованиям, ежегодно 40 тысяч рожениц получают какое-либо повреждение нервов. В случае Элизабет травма могла быть вызвана ошибкой медиков, которые удерживали ее в позе лягушки. Также возможно, ветви седалищного нерва были повреждены головой ребенка.

Сделанная женщине эпидуральная анестезия представляет собой инъекцию в область между твердой оболочкой спинного мозга и позвонками. В одном из 54 тысяч случаев она приводит к параличу из-за инфекции или неправильного расположения иглы. Однако эксперты считают, что польза эпидуральной анестезии перевешивает потенциальные риски. Недавний анализ данных 125 тысяч женщин обнаружил, что эпидуральная анестезия связана со снижением риска сердечных приступов, сепсиса и удаления матки. Эксперты призвали к поиску оптимальной позы для родов с использованием эпидуральной анестезии.

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