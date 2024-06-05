Лавров получил орден Жеребца

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден Жеребца — высшую государственную награду республики. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

«В ходе встречи с Президентом Буркина-Фасо И.Траоре Министру иностранных дел России С.В.Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны», — сообщили в МИД.

Согласно статуту награды, орден Жеребца могут получить военные или гражданские лица за особые заслуги перед страной.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия высоко ценит позицию Буркина-Фасо по ситуации на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится в этой африканской стране с официальным визитом. В программе заявлены темы военно-технического сотрудничества, подготовки национальных кадров и поставки гуманитарной помощи.

Ранее в МИД назвали следующую точку поездки Лаврова по странам Африки.