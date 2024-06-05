Ветеран ЦСКА объяснил, почему у Николича может получиться в ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев положительно оценил назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера армейского клуба и назвал его плюсы. Слова экс-игрока приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нормальное назначение. С Федотовым команда заняла шестое место, и получился какой-то регресс. Футболисты теряют свою квалификацию. А это зависит от тренера, от его работы с командой. А Николич хорошо говорит по-русски, знает менталитет наших игроков. Думаю, у него все получится», — заявил он.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Сербский специалист работал в московском «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее Игорь Акинфеев обратился к бывшему тренеру ЦСКА Федотову.